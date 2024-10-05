T.C. ESKİL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 05.10.2024 - 00:00

2021/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçe, Merkez Mah. 1317 Ada, 10 Parsel

Yüzölçümü : 57.552,62 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.877.631,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı Kanun Kapsamındadır. Tapu Kaydındaki Şerh İle Birlikte Satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:40

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçe, Merkez Mah.1319 Ada, 4 Parsel

Yüzölçümü : 91.955,68 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.597.784,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 4753 Sayılı Kanunla takyitlidir. 5403 Sayılı Kanun Kapsamındadır. Tapu Kaydındaki Şerh İle Birlikte Satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:50

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçe, Merkez Mah.1351 Ada, 3 Parsel

Yüzölçümü : 32.810,44 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.640.522,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı Kanun Kapsamındadır. Tapu Kaydındaki Şerh İle Birlikte Satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçe, Merkez Mah.1598 Ada, 4 Parsel

Yüzölçümü : 99.594,50 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.987.835,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:5403 Sayılı Kanun Kapsamındadır. Tapu Kaydındaki Şerh İle Birlikte Satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:10

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçe, Merkez Mah.0 Ada, 7110 Parsel,

Yüzölçümü : 448,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 121.280,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:20

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçe, Merkez Mah.0 Ada, 7111 Parsel

Yüzölçümü : 408,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 81.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:40

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçe, Merkez Mah.0 Ada, 8420 Parsel

Yüzölçümü : 1.052,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 315.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.