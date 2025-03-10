T.C. ESKİPAZAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:01

T.C. ESKİPAZAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/48 Esas

DAVA KONUSU: Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescili) DAHİLİ DAVALI: AYŞE BAŞDEMİR (TCKN: 26****98) Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescili) davasında bilirkişi heyetinden ek rapor talep edilmiş, bilirkişi heyeti tarafından dava konusu Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Haslı mah/köyü 105 Ada 134 parsel sayılı taşınmaz 382,17m2 yüzölçümlü yol niteliğinde Mehmet kızı Emine AKPUNAR ve hissedarları adına kayıtlı olduğunu ve toplam kamulaştırma bedelinin 156.621,55 TL olduğu kanatine varıldığını bildirmişlerdir.

Mahkememizin 2024/48 Esas sayılı dosyasında Dahili Davalı olarak bulunan Ayşe BAŞDEMİR'in UYAP sisteminde mernis adresinin bulunamaması sebebiyle tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi ek raporu ile duruşmanın 24.03.2025 günü saat 10:15'e bırakıldığının ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve tensip zaptına karşı varsa itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık sürede mahkemeye sunabileceği ilanen tebliğ olunur. 26/02/2025