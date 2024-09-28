Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:01

T.C. ESKİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/181 Esas

DAVACILAR :1-AYSUN ALTIN, 2-ÖMER ŞENOVAVEKİLİ :Av.HÜSEYİN AKDENİZ

DAVALI :1-SAFFET CELEP

VEKİLİ :Av.ÖZKAN TAŞ

DAVALILAR: 2-ALİYE ŞAHİN,3-BİRSEN SERTEL,4-DÜRCAN ERİŞ,5-HASAN HÜSEYİN BAYIR,6-HÜSEYİN KOÇ,7-MEHMET KOÇ,8-SERAP KESKİN,9-SERTAÇ KESKİN,10- SIDIKA AKDEMİR

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin muris Celal Eker'in yasal mirasçısı olduğunu, muris dede ile torunları olan müvekkillerinin söz konusu taşınmazı 1950 yılından beri nizasız fasılasız kullandığını, halen müvekkilleri tarafından kullanıldığını, taşınmazda müvekkillerinin malik sıfatıyla zilyet durumunda olduğunu, bu durumu davalılar dahil tüm Keskin Köyü sakinlerinin bildiğini, Anayasa Mahkemesi kararı olan 17.03.2011 tarihine kadar 20 yıllık kazanma süresi dolduğu gibi malikin ölümünden itibaren 20 yıllık sürenin geçtiğini, tüm bu nedenlerle tapu iptal tescil için gerekli şartların gerçekleştiğini, Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Keskin Köyü, 487 parsel (eski 11100 Ada 76 parsel) sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile TMK m. 713/1 ve 713/2 hükümleri uyarınca müvekkillerinin hisseleri oranında tesciline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiş, mahkememizce duruşma 16/01/2025 tarih saat 09:40'e bırakılmış olup, TMK 713/4-5. maddesi uyarınca davacılar taraf yönünden koşulların gerçekleşmediğine yönelik bir itirazı olanların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazda bulunmaları için geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.