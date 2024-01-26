T.C. ESKİŞEHİR 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26.01.2024 - 00:00

Dosya No: 2020/50 Esas - 2020/282 Karar

MÜŞTEKİ: Kıraç Elektrik İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

VEKİLİ: Av. Bahadır YEŞİLÇELEBİ

SANIK: FERİT KAYA, T.C. No: 10246657876, Mehmet ve Havva oğlu, 22/11/1986 Beyoğlu doğumlu, Antalya, Akseki, Bademli mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/10/2020 tarihli kararı ile "Sanık Ferit KAYA'nın sübuta eren fiiline uyan çekle ilgili kaşlıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçundan Halkbank Bankalar Caddesi İstanbul Şubesi olan 9264167 numaralı 07/12/2019 keşide tarihli ve 50.000,00TL bedelli çekten dolayı 5941 Sayılı Çek Kanun'un5/1 maddesinin ikinci cümlesi uyarınca hükmedilmesi gereken adli para cezası çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olmayacağından muhatap bankanın hamile kanunen ödemekle hükümlü olduğu ve ödeyeceği 2.030,00 TL'nin mahsubu ile sanığın neticeten 47.970,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, birbirini takip eden birer aylık ara ile 10 taksit şeklinde sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğine, çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına" karar verildiği, gerekçeli kararın bu güne kadar yapılan araştırmalara rağmen adres tespit edilemediğinden sanık Ferit KAYA'ya tebliğ edilememiş olup ilanen tebliğine karar verilmiştir.Sanık Ferit KAYA'nın hükmün gazete ilanından itibaren 10 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememiz kararına karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere mahkememize verilecek bir dilekçe ile istinaf kanun yolu açık üzere 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanığa ilanen tebliğ olunur.