T.C. ESKİŞEHİR 2. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13.09.2024 - 00:01

T.C. ESKİŞEHİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/116 Esas

Davacı Ramazan KILIÇASLAN tarafından, davalı Azerbaycan uyruklu, TAHMINA ISAYEVA aleyhine açılan Boşanma davasına ilişkin davalının adresine ulaşılamadığı, hiçbir şekilde tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davanın duruşmasının 28/11/2024 günü saat 11.15'de yapılacaktır. İş bu ilanın ilan tarihinden sonra davalıya 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşmasına sulh için gerekli hazırlıkları da yaparak gelmesi, geçerli bir mazerete dayalı olmaksızın duruşmaya gelinmemesi halinde yargılamaya davalının yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, diğer tarafın muvafakat olmadan bütün iddia ve savunmalarını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve ön inceleme duruşmasından sonra iddia ve delil ileri süremeyeceğinin ihtar ve tebliğ olunduğu, Tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.