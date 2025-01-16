Yayınlanma: 16.01.2025 - 00:01

T.C. ESKİŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/157

DAVACI : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI - [35756-96577-39570] UETS

VEKİLİ : Av. DERYA EREN - Eskişehir Defterdarlığı Gündoğdu Mah. Muratcan Sok. N:42 B BlokK:2 D:3 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

DAVALI :SALİH KIZI HATİCE VE SALİH EŞİ AYŞE

DAVALI KAYYIMI : ESKİŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ- HİKMET ÇELİK Gökmeydan Mah. Kağıthane Sk. No:31 İç Kapı No:5 ESKİŞEHİR

DAVA : Gaiplik ve Hazineye Devir

DAVA TARİHİ : 15/02/2024

Davacı vekili dava dilekçesinde; Eskişehir 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/05/2011 tarihli ve 2011/594 E. - 2011/798 K. Sayılı ilamı ile Eskişehir İli, Tepebaşı ilçesi, Ömerağa mah. 575 ada, 21 parsel nolu taşınmazın hissedarı Salih kızı Hatice ile Salih eşi Ayşe'ye ait hisse için kayyım tayin edildiğini, taşınmazın ortaklığın giderilmesi sonucu Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/1777 E. sayılı numaralı dosyasında 29/09/2011 tarihinde satışının yapıldığını, kayyım hissesine 31.230,43TL düştüğünü, kayyım hissesine 31.230,43TL'nin hesapta değerlendirildiğini, taşınmazdaki 10 yıllık kayyımlıkla idare süresinin dolduğunu, 4271 s. TMK m.588'e göre: ''Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir.'' hükmü gereğince taşınmazın hissesinin adına kayıtlı olduğu ve kendisine kayyım atanan Salih kızı Hatice ve Salih eşi Ayşe hakkında gaiplik kararı verilmesine, mirasın ve bu kapsamda taşınmaza ilişkin Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/1777 E. sayılı izale-i şuyu satış memurluğunda yapılan satış sonucunda elde edilen ve kayyımhissesine düşen bedelin Hazineye aidiyetine ve gelir kaydedilmesine, şahısların mirasının hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup TMK 588. maddesi uyarınca davacı taraf yönünden koşulların gerçekleşmediğine yönelik bir itirazı olanların işbu ikinci ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazda bulunmaları için geçerli olmak üzere ikinci kez ilanen tebliğ olunur.