Yayınlanma: 11.09.2024 - 00:01

T.C. ESKİŞEHİR 3. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/836 KARAR NO : 2023/925

Davacı SABAH MACHROUM QULEDELBEKAI tarafından davalı OMAR OULED ELBEKAI aleyhine açılan boşanma davasının açık yargılamasında mahkememizce 09/06/2023 tarihinde verilen kararı ile tarafların TMK'nın 166/1. mad uyarınca boşanmalarına, tarafların müşterek çocuklarının velayetlerinin anneyeverilmesine, müşterek küçük çocuklar ile baba arasında kişisel ilişki kurulmasına, dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere müşterek çocukların her biri için ayrı ayrı her ay 750,00 TL toplam 3.000,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamına, dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere davacı kadın için her ay 750,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına, 30.000,00 TL maddi ve 30.000,00 TL manevi tazminatın kararın kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinden davalının sorumlu tutulduğuna dair tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliyesinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.