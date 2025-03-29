Yayınlanma: 29.03.2025 - 00:01

T.C. ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/640 Esas DAVALI: SİLVİ ÇETİN - T.C. 125*****94 , baba adı Hüseyin, 18/09/1985 doğumlu,

Mahkememizce yukarıda bilgileri verilen davalıya yurt dışı tebligat çıkarılmış olup, yurt dışı adresinden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜNE,

Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, FevziçakmakMahallesi, 23312 ada, 7 parsel , 8 parsel ve 21 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE,

Satışın 2004 Sayılı İİK'na uygun olarak açık artırma usulü ile YAPILMASINA,

Satışın varsa taşınmaz üzerindeki takyidatlarla birlikte GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE,

Satış memuru olarak mahkememiz satış memurluğunun GÖREVLENDİRİLMESİNE,

Peşin alınan 80,70-TL harcın mahsubu ile dava konusu taşımazların satış bedeli üzerinden tarafların hisseleri oranında %o 11,38 ( binde 11,38) olmak üzere hesaplanacak nisbî harcın taraflardan hisseleri oranında hazine adına TAHSİLİNE,

Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT. gereğince belirlenen 28.500,00-TL vekalet ücretinin taraflardan tapudaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında alınarak davacıya VERİLMESİNE,

Davacı tarafından yapılan 37,00-TL başvurma harcı, 80,70-TL peşin harç, 1.912,35-TL keşif harcı ile 25.039,75-TL bilirkişi ücreti, ilan masrafları ve posta ücreti toplamı ??27.069,8?0????-TL yargılama giderinin taraflardan tapudaki hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet kısmın kendi üzerinde BIRAKILMASINA,

Davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya İADESİNE,

Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Dair, Kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere hazır taraf vekillerinin yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda verilen karar açıkca okunup, usulen anlatıldı. 28/11/2024"

Şeklinde hüküm kurulmuş olup; tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/12/2024