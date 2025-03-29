T.C. ESKİŞEHİR 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 29.03.2025 - 00:01

T.C. ESKİŞEHİR 5. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/149 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/149 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Vadişehir Mahallesi, 21968 Ada, 2 Parselde kayıtlı, F Blok, Zemin Kat, 2 Numaralı bağımsız bölümde kayıtlı meskenin tam hissesi. Parselin ana taşınmaz niteliği ''A, B, C, D, E ve F Bloklardan Oluşan Beşer Katlı Betonarme Apartman Tek Katlı Betonarme Sosyal Tesis Ve Arsası dır. Bağımsız bölüm tapuda 142/12068 arsa paylıdır. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu parsel Adalet Caddesi, Nevruz Caddesi ve Özlem Caddesi cephelidir. Parsel üzerinde altı blok halinde ayrık nizam betonarme karkas tip yapı vardır. Bahçe düzenlemesi yapılmış sitenin içerisinde havuz, sosyal tesis, basket sahası gibi sosyal donatı alanları vardır. Bina bodrum Kat,zemin kat, 3 Normal kattan oluşmaktadır. Yapıda, asansör bulunmaktadır. Dış cephesi boyalı olan binanın çatı kaplaması kiremittir. Bina girişi Bodrum kattan sağlanmaktadır. Bina toplam alanı 2.669,65 m2dir. Onaylı Kat irtifakına esas mimari projesine göre Yapıda; her katta dört adet mesken olmak üzere toplam 16 adet bağımsız bölüm mesken vardır. Bodrum kat bina girişi ve otopark olarak planlanmıştır.Tespite konu zemin kat, 2. Bağımsız bölüm Dairede 2 oda, ebeveyn banyosu, kat bahçesi, mutfak, WC, salon ve balkon bulunmaktadır. Daire içinde yapılan tespitte: dış kapının çelik kapı, iç kapıların, lake kaplama kapı, pencerelerin ise PVC doğrama olduğu görülmüştür. Sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve elektrik tesisatının tam ve kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. Isıtma sistemi ferdi sistem olup, yerden ısıtmadır.Mutfak içerisinde alt ve üst dolapları ve mutfak tezgâhı, dekoratif dolap arası alın seramiği,evye ve bataryası mevcuttur. Islak hacimler, antre ve mutfak zemini seramik, salon ve odaların zemini laminat parke kaplıdır.Banyoda lavabo, klozet ve duşakabin, duş bataryasının yerinde olduğu görülmüştür. WC de vitrifiye ve bataryalar tamdır. Kat bahçesi kapatılarak odaya dönüştürülmüştür.Meskenin net alanı 107,85 m², brüt alanı 142,45 m², ortak alanlar dahil brüt alanı 178,72 m²dir. Bina Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğe göre III. Sınıf A Grubu yapı sınıfındadır. Binanın yaşı ve genel durumu dikkate alındığında yıpranma oranının % 10 olabileceği kanaatine varılmıştır.Kıymet takdirine konu taşınmaz Site giriş kapısından Özlem Caddesine 170m, Nilüfer Caddesine 410m, Toki Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesine 610m, Vadişehir Muhtarlığına 658m, Şehir Kolejine 1.210m, Odunpazarı Belediye Başkanlığına 2.788m, Şehir Hastanesine 4.160m, Vilayet Meydanına 3.980m kuş uçuşu yaklaşık mesafededir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Cami, park alanı, sağlık ve eğitim kurumlarına yakın, ticari ve sosyal donatılara uzak mesafededir. Yakınında benzer yapılaşma şartına sahip yapılar yer almaktadır. Ulaşım Özlem Caddesi, üzerinden toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır.Odunpazarı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 18.10.2024 tarih ve E-60635602-045.01-136225 sayılı yazısında Vadişehir Mahallesi, 21968 Ada, 2 Parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında (E=0.80) (h=12.50m) mesken sahasına isabet etmektedir.Denmektedir. (Gönderilen satış talimatı gereğince; Taşınmaz İpotek alacaklısı 5.500.000,00 TL altında satışa muvafakat vermediğinden bu miktar üzerine diğer masraflar eklenerek ihaleye çıkarılacaktır.) Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.

Adresi: Vadişehir Mahallesi, Nevruz Caddesi, Akrapol Palas Sitesi, No:26 F Blok Daire 2 Odunpazarı/Eskişehir

Kıymeti: 5.500.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/05/2025 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati: 29/05/2025 - 13:43

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/06/2025 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2025 - 13:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.