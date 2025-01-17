T.C ESKİŞEHİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 17.01.2025 - 00:01

T.C. ESKİŞEHİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/393 Esas

KARAR NO: 2024/265 KARAR

DAHİLİ DAVALI : MURAT YILDIZ Osman Oğlu

Kamulaştırmayı yapan davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Eskişehir ili Sarıcakaya ilçesi Bilal Habeşi Mahallesi Çubuk 999 ada 129 parsel sayılı bağ vasfındaki taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için dava açılmış olup, yukarıda ismi belirtilen hak sahibine ulaşılamamıştır.

Mahkememizin 18/12/2024 tarihli duruşmasında;

1-Davacının davasının KABULÜ ile;

a)Davaya konu Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Bilal Habeşi Mahallesinde kain 999 ada - 129 parsel sayılı 7.236,33 m²'lik taşınmazın 26/08/2024 tarihli harita mühendisi İbrahim KURDOĞLU'nun raporu ve eki krokisinde IR harfi ile gösterilen 325,22 m²'lik kısmının davacı kurum lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ ile tapuya KAYIT ve TESCİLİNE,

b)Davaya konu Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Bilal Habeşi Mahallesinde kain 999 ada - 129 parsel sayılı 7.236,33 m²'lik taşınmazın 26/08/2024 tarihli harita mühendisi İbrahim KURDOĞLU'nun raporu ve eki krokisinde B harfi ile gösterilen 2,89 m²'lik kısmının davalılar/miras bırakanları adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı kurum adına tapuya KAYIT ve TESCİLİNE,

2-Davaya konu Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Bilal Habeşi Mahallesinde kain 999 ada - 129 parsel sayılı taşınmazın tapu maliki davalılar/miras bırakanları adına olan hissenin kamulaştırma bedelinin 36.563,65 TL olarak TESPİTİNE,

Tespit edilen kamulaştırma bedeline 05.10.2024 tarihinden işbu karar tarihi olan 18.12.2024 tarihine kadar geçen süre için yasal faiz UYGULANMASINA,

3-Tapu kütüğüne varsa şerh edilmiş haciz, ipotek, intifa hakkı, ihtiyati tedbir gibi her türlü takyidatların bankaya bloke edilen kamulaştırma bedeli üzerine KAYDIRILMASINA,

4-Kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin, tespit edilen toplam 36.563,65 TL kamulaştırma bedelinin davalılara (26.09.2024 tarihli bilirkişi kurulu ek raporunda belirtilen tutarlar kadar) DERHAL ÖDENMESİNE,

Bu konuda talep beklenmeksizin ilgili banka müdürlüğüne müzekkere YAZILMASINA,

5-Kısa kararın birer suretinin 2004 s. İİK'nun 28.ve2942 s. KK'nun 19/7. maddeleri gereğince ilgili Tapu Müdürlüğü'ne GÖNDERİLMESİNE,

6-26/08/2024 havale tarihli fen bilirkişisi İbrahim KURDOĞLU'nun raporunun ve ekindeki krokisinin kararın eki SAYILMASINA karar verilmiş olmakla, ilanen tebliğ olunur.