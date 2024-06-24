T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24.06.2024 - 00:00

Sayı: 2023/411 Esas 17/05/2024 Konu: Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Camikebir Mahallesinde bulunan 30 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Ali karısı Çinte'yi temsilen Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/02/2009 tarih ve 2008/343 Esas ve 2009/59 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/06/2009 tarih ve 2007/61 Esas 2009/282 Karar sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini ve Satış Memurluğunun 2009/18 satış dosyası ile taşınmazın satışının gerçekleştirildiğini, Ali karısı Çinte hissesine isabet eden 2.339,83 TL tutarın 28/07/2016 tarihinden itibaren Akbank Ezine Şubesi'nin TR81 0004 6005 7588 8000 0664 47 IBAN numaralı vadeli hesabında ve 19/10/2023 tarihinden itibaren Halk Bankası Çanakkale Şubesinin AK007184 numaralı hesabında yönetilmeye devam edildiğini, Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Camikebir Mahallesinde bulunan 30 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Ali karısı Çinte hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Ali karısı Çinte' nin gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.