T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24.06.2024 - 00:00

Sayı: 2023/405 Esas 17/05/2024 Konu: Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ileÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Gazi Mahallesinde bulunan 190 ada 7 parsel sayılı taşınmazın hissedar maliklerinden Yahya kızı Ünzüle ve Fatma kızı Rabia'yı temsilen Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/05/2007 tarih ve 2007/136 Esas ve 2007/261 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/01/2009 tarih ve 2006/488 Esas 2009/322 Karar sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini ve Satış Memurluğunun 2012/12 satış dosyası ile taşınmazın satışının gerçekleştirildiğini, Yahya kızı Ünzüle hissesine isabet eden 1.225,95 TL tutarın 29/07/2016 tarihinden itibaren Akbank Ezine Şubesi'nin TR96 0004 6005 7588 8000 0664 68 IBAN numaralı vadeli hesabında ve 28/10/2022 tarihinden itibaren Halk Bankası Çanakkale Şubesinin AK007235 numaralı hesabında bu güne kadar yönetilmeye devam edildiğini, Fatma kızı Rabia hissesine isabet eden 612,98 TL tutarın 29/07/2016 tarihinden itibaren Akbank Ezine Şubesinin TR04 0004 6005 7588 8000 0664 75 IBAN numaralı vadeli hesabında ve 28/10/2022 tarihinden itibaren Halk Bankası Çanakkale Şubesinin TR47 0001 2009 6380 0080 0001 19 IBAN numaralı vadesiz hesabında değerlendirilmeye devam edildiğini, Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Gazi Mahallesinde bulunan 190 ada 7 parsel sayılı taşınmazın hissedar maliklerinden Yahya kızı Ünzüle ve Fatma kızı Rabia hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Konstanti' nin gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.