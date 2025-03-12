Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/413 Esas 25/12/2024

Konu: Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli beldesinde bulunan 829 parsel sayılı taşınmazın hissedar maliklerinden Müşerref Yıldırım'a Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/03/2013 tarih ve 2013/66 Esas ve 2013/117 Karar sayılı, İbrahim Efendi'ye Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/03/2013 tarih 2013/67 Esas 2013/115 Karar sayılı, Necmiye Can'a Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/03/2013 tarih 2013/69 Esas 2013/114 Karar sayılı ilamları ile kayyım tayin edildiğini, Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/04/2014 tarih ve 2012/605 Esas 2014/187 Karar sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini ve Satış Memurluğunun 2014/17 satış dosyası ile taşınmazın satışının gerçekleştirildiğini, Müşerref Yıldırım hissesine isabet eden tutarın 28/07/2016 tarihinden itibaren Akbank Ezine Şubesi'nin TR49 0004 6005 7588 8000 0664 41 IBAN numaralı vadeli hesabında ve 19/10/2022 tarihinden itibaren Halk Bankası Çanakkale Şubesinin AK007177 numaralı hesabında yönetilmeye devam edildiğini, İbrahim Efendi hissesine isabet eden tutarın 28/07/2016 tarihinden itibaren Akbank Ezine Şubesi'nin TR22 0004 6005 7588 8000 0664 42IBAN numaralı vadeli hesabında ve 19/10/2022 tarihinden itibaren Halk Bankası Çanakkale Şubesinin AK007178 numaralı hesabında yönetilmeye devam edildiğini, Necmiye Can hissesine isabet eden tutarın 28/07/2016 tarihinden itibaren Akbank Ezine Şubesi'nin TR76 0004 6005 7588 8000 0664 40 IBAN numaralı vadeli hesabında ve 19/10/2022 tarihinden itibaren Halk Bankası Çanakkale Şubesinin AK007176 numaralı hesabında yönetilmeye devam edildiğini, Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli beldesinde bulunan 829 parsel sayılı taşınmazın hissedarları Müşerref Yıldırım, İbrahim Efendi ve Necmiye Can hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Müşerref Yıldırım, İbrahim Efendi ve Necmiye Can'ın gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 25/12/2024