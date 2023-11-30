T.C. FATİH KAYMAKAMLIĞI İLÇE MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 30 Kasım 2023

İLANEN TEBLİĞ

ADI-SOYADI: Cemil ÖZTÜRK

İŞ YERİ: Fatih Cibali Ortaokulu

MEVZUU: 22.11.2023 tarih ve 90168040 sayılı Sözlü Savunma konulu yazı. (14.12.2023 tarihinde saat 10:00'da MEB Merkez Bina D Blokta bulunan Öğretmen Odası Toplantı Salonunda yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısında sözlü savunma yapmak üzere katılımı (kendisi ve/veya avukatı)

DAVET YERİ: Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

DAVETİN SEBEBİ: 22.11.2023 tarih ve 90168040 sayılı "Sözlü Savunma" konulu yazının tebliğ edilememesi

DAVETİN GÜN VE SAATİ: 08.12.2023 günü saat 17:00'a kadar