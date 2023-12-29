T.C. FEKE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29 Aralık 2023

Sayı: 2022/448 Esas

Davacılar, DERYA KILIÇ, EYUP ŞAHİN, GÜLAY ŞAHİN, HARUN ŞAHİN, MEHMET ERSİN ŞAHİN ileDavalılar , ABDULLAH UYANIK, BEKİR UYANIK, EMİNE UYANIK, FATMA DOĞANTEMUR, HAMZA UYANIK, HASAN UYANIK, HATİCE UYANIK, İSMAİL HAKKI UYANIK, MEHMET NURİ UYANIK, MURAT ŞAHİN arasında Adana İli Saimbeyli İlçesi İslam Mahallesi 151 Ada 35, 37, 39, 41 Parsel, Adana İli Saimbeyli İlçesi İslam Mahallesi 165 Ada 31, 63, 68 Parsel, Adana İli Saimbeyli İlçesi İslam Mahallesi 170 Ada 6, , Adana İli Saimbeyli İlçesi İslam Mahallesi 183 Ada 49 Parsel, Adana İli Saimbeyli İlçesi İslam Mahallesi 10 Ada 13 Parsel, Adana İli Saimbeyli İlçesi İslam Mahallesi 3 Ada 84, 85 ve 86 parsel sayılı taşınmazlar hakkındaki Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılaması sonunda; Yapılan araştırmada dahili davalı (Fevzi ve Kader oğlu, Gaziantep-16/08/1979 d.lu, T.C. no: 39586322794) MURAT ŞAHİN'in tebliğe elverişli adreslerine ulaşılamadığından duruşma gününün gazete ile ilan yapılmasına karar verilmiştir.Bu nedenle; Mahkememizin 29/01/2024 günü saat : 10:15'teki duruşmaya mazeretsiz gelmemeleri, kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeyip davaya karşı diyeceklerini yazılı olarak bildirmemesi halinde, dosyada yargılamanın yokluğunda yapılacağından, gazetede ilanından(7) gün sonra tebliği edilmiş sayılacağı, (7) gün sonrasında (15) gün içerisinde adı geçene duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur.08/11/2023