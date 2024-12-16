Yayınlanma: 16.12.2024 - 00:01

T.C. FETHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/259

Davacı, BAYRAM GAVCAR ile Davalılar, ADEM ATICI vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davalı Serkan Horasan; dosyamızda ön inceleme duruşma tarihi 19/09/2025 günü saat 09:20'ye bırakılmış olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelerek sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, değiştirebileceği iki hafta kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.