T.C. FETHİYE AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/133

DAVALI : NANULI SHURGULAIA

Davalı Gürcistan Cumhuriyeti Uyruklu Nanulı Shurgulaıa'nınadresi tespit edilemediğinden T.K 28-31 mad. Gereğince 14/11/2023günü saat: 09:20 olan duruşma gününün ilanen tebliğine, gelecek celse tahkikatın bitirilerek HMK madde 147 uyarınca tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği tebliğ ve ihtarolunur.

Somut dosya kapsamında, davanın tabii olduğu yargılama usulü gereği dilekçeler teatisi aşaması tamamlanmış olup, Mahkememizce ön inceleme aşamasına geçilmesine ve ön incelemenin duruşmalı olarak icra edilmesine karar verilmiştir.

Tebliğ davetiyesinde yer alan belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşması icra edilecektir.

Ön inceleme duruşmasında davacı taraf hazır olmadığı takdirde, davalı taraf da hazır olmaması veya davayı takip etmeyeceğini bildirmesi halinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu'nun 150.maddesi gereği dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilecektir.

Ön inceleme duruşmasında davacı taraf hazır olmadığı takdirde davalı tarafın yokluğunda yargılamaya devam olunacaktır.

Ön inceleme duruşması için 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 139/1,b hükmü gereği sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerekmektedir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 139/1,c hükmü gereği ön inceleme duruşmasına sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyecektir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 139/1,ç hükmü gereği işbu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçesinde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri Mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız gerekmekte olup, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususları ihtar olunur.