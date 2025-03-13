T.C. FİNİKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. FİNİKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/592 Esas

DAHİLİ DAVALI: ALİ URSAVAŞ- 22570260004

Davacılar Nilgün Bayatlı ve İsmail Bayatlı tarafından davalı Zeki Ursavaş mirasçıları aleyhinde açılan Alacak davasında, Zeki Ursavaş mirasçısı olarak yer alan dahili davalı Ali Ursavaş'ın adresi meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince Yargıtay İlamı veson duruşma zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesini 2024/1202 Esas 2024/1008 Karar sayılı ilamı ile;Yapılan açıklamalar doğrultusunda; uyuşmazlığa konu davanın 1086 sayılı HUMK zamanında açılmış bulunması, dilekçelerin teati aşamasının geçip, tahkikat aşamasına geçilmiş bulunduğu gözetilerek, bu aşamada, sadece HMK’nun 324 maddesi uyarınca delil avansı istenebileceği gözden kaçırılarak, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.V. KARAR Açıklanan sebeplerle, Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın BOZULMASINA, Peşin alınan temyiz harcın istek hâlinde ilgilisine iadesine,Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.04.2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.şeklinde karar verilmiştir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesini2024/2849 Esas 2024/3474 Karar sayılı ilamı ile; 2024/3474 Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre HUMK’un 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteğinin reddine,karar düzeltme harcı mirasçı Hamide Ursavaş tarafından peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, takdiren 2.320,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine, 16.10.2024 gününde oy birliğiyle karar verildi. Şeklinde karar verilmiştir.

Mahkememizin 21/01/2025 tarihli duruşmasının 1 nolu celsesinde Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 22/04/2024 tarih ve 2024/1202 Esas 2024/1008 karar sayılı ilamına uyulmasına karar verilerek tefhimle açık yargılamaya devam olundu. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 1-Davalı Ali Ursavaş'a Yargıtay ilamının ve son duruşma zaptının ilanen tebliğine masrafın davacı tarafça karşılanmasına, 2-Dava dilekçenin uyap sistemine yüklenmesine, Bu nedenle duruşmanın 06/05/2025 günü saat 09:25 bırakılmasına karar verildi. Şeklinde duruşma sonlandırılmıştır.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları,

İlanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden (2) iki haftalık kesin süre içerisinde dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu, tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.