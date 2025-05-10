T.C. FİNİKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 10.05.2025 - 00:01

T.C. FİNİKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2025/3 Esas

DAVALI: İBRAHİM SAVAN TC:14926934738

Davacı tarafından aleyhinizde açılan Kişisel Eşyanın İadesi davasında adresiniz meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Belirlenen 07/10/2025 günü saat 10:01'de yapılacak olan duruşmada; HMK 139. maddesi gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ve diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN süre içerisinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya açıklama yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebligat yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı kanunun 28 ve 29.maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur. İlanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.