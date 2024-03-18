T.C. FOÇA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18.03.2024 - 00:00

Mahkememizin 2022/366 esas sayılı dosyasında; davacılar Makşeker Aktaş, Ayfer Aktaş, Münüfer Altıcanerler, Yıldız Karabiliç, Murat Aktaş ile davalılar Ahmet Akgün, Aydın Akgün, Ayşe Yumrutepe, Fatma Uçar, Gülsen Çufalcı, Gülşen Demir, Kezban Yalçın, Mevlüt Yumrutepe, Mustafa Yumrutepe, Nuri Akgün, Ömer Yumrutepe, Özkan Yumrutepe, Özlem Sağlam, Sevim Açık, Şerban Çamcı, Şerife Mercankaya, Şevket Yumrutepe arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; dava konusu İzmir ili, Foça ilçesi, Kocamemetler Mahallesi, 511152 ada, 497 parsel sayılı taşınmazın davacılar adına tescili talep edilmiş olup; TMK'nın 713. Maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05/03/2024