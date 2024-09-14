T.C. GAZİANTEP 11. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.09.2024 - 00:00

Sayı: 2024/254 Esas

Davacılar, ALİ KÖK, AYNUR KÖK ileDavalılar , FATMA BİNGÖL, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Evlat Edinme davası nedeniyle;

Davacılar dava dilekçesinde Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Alya BİNGÖL'ü evlat edinmek amacıyla yaptıkları 06.03.2019 tarihli müracaatlarının kabul edildiğini, davacıların 29.06.2022 tarihinden itibaren söz konusu çocuğun bakımını üstlendiğini, ekonomik ve sosyal durum olarak Alya BİNGÖL'e anne ve babalık yapabileceklerini belirterek küçük Alya BİNGÖL'ün taraflarınca evlat edinmelerine karar verilmesini talep etmiştir.

68116142144 T.C. Kimlik Numaralı Davalı FATMA BİNGÖL'e tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HMK.'nın 122. Maddesi gereğince tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verilebileceği, bu süre içinde cevap verilmediğinde HMK'nın 128. Maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, tensip tutanağında belirtilen hususları yerine getirmediğinizde bu eksikliklerin HMK. 140-5 maddesi gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceğiniz, aksi taktirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınızın ihtarına,

HMK'nun 150/1-2 maddesi gereğince,usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına; taraflardan biri duruşmaya gelir diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilmesine veya dosyanın işlemden kaldırılmasına, bu sebeple yargılamanın 09/10/2024 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

İş bu hususlar tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.