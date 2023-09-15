T.C. GAZİANTEP 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS NO: 2022/83 Esas 11/09/2023
DAVALILAR:
1- MALİYE HAZİNESİ.
2- İBRAHİM LÜTFİ ÖZKAYA-41887237998 Caddebostan Şen Sok.İkbal Apt. No D:3 Kadıköy/ İSTANBUL
Davacı MEHMET ATAR tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Yukarıdaki taşınmazın Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sam mahallesi Karaseki mevkiinde yer alan 7790 ada 206 parselin MEHMET ATAR adına tapuya tesciline herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına başvurmaları, aksi taktirde yargılama sonucunda mevcut dosya durumuna göre karar verileceği hususu ilan olunur.
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