T.C. GAZİANTEP 13. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.12.2024 - 00:01

T.C. GAZİANTEP 13. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/63 Esas

DAVALI : FATMA ÖNLER Yazıcık Mh. İmam Gazeli Sk. No:17 Şahinbey/ GAZİANTEP

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin davalı ile 30/07/2019 tarihinde evlendiklerini, bu evliliklerinden bir çocuklarının olduğunu, evlilik birlikleri içerisinde taraflar arasında sürekli bir uyuşmazlık ve davalının kıskançlık mevzularının olduğunu, bu durumun artarak devam ettiğini, davalının müvekkilinin çalışmasını istemediğini, sürekli evde oturmasını istediğini, davalının son zamanlarda bir eş olarak üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini, taraflar arasında davalının kusurundan kaynaklanan tartışmaların müşterek çocuklarının psikolojisini de olumsuz yönde etkilediğini, müvekkilinin evliliği boyunca kendi ailesi ile rahatça görüşemediğini, müvekkilinin aile birliğini bozmamak için ses çıkarmadığını, müvekkilinin davalının kendi ailesiyle görüşmesine hiçbir şekilde karışmadığını ancak davalının müvekkiline çok müdahale ettiğini, davalının müvekkiline saygı göstermediğini, evde gereken huzuru sağlamadığını, davalının gergin ve kıskanç tavırlarına rağmen müvekkilinin sakinliğini her zaman koruduğunu, davalı tarafından söz konusu evliliğin bitirildiğini, davalının 23 Haziran'da memleketi Özbekistan'a müşterek çocuğu da alarak gittiğini, müvekkilinin çocuğun tüm masraflarını karşıladığını, ancak davalının müşterek çocuğu müvekkiline beş gündür görüntülü konuşmayla dahi göstermediğini iddia ederek, evlilik birlikleri temelinden sarsılan tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesine, müşterek çocuk lehine 10.000-TL, müvekkili lehine 7.000-TLtedbir nafakasına hükmedilmesine, dava sonunda yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, müvekkili lehine 500.000-TL maddi, 500.000-TL manevi tazminatın davalıdan alınarak müvekkiline verilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Gaziantep 13. Aile Mahkemesinin 2024/63 Esas sayılı dosyası ile yürütülen boşanma davasında davalı olan, 67990320792 TC kimlik nolu, 30/06/1999 Gazalkent/Özbekistan doğumlu, Mardon ve Nargızakhon kızı, FATMA ÖNLER'e çıkarılan tebligatlar bila tebliğ iade dönmüş olup adres araştırmalarına rağmen davalının adres bilgilerine ulaşılamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptındaki hususların davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi, Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. HMK.'nın 122. Maddesi gereğince, davalının dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceği, bu süre içinde cevap dilekçesi sunulmadığında HMK'nın 128. Maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK.121.ve 129.maddeleri gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek sunmaları ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli açıklamaları yapmaları gerektiği, dayandıklan vakıaları ispata elverişli şekilde somutlaştırmaları gerektiği, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmelerinin zonunlu olduğu (m.194), cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinde belirtmedikleri vakaları, dayanmadıkları delilleri daha sonra ileri süremeyecekleri, 7251 Sk. ile değişik 6100 sayılı HMK'nun 141. maddesi uyarınca tarafların cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi ile serbestçe iddia ve savunmalarını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan sonra HMK 141/2 maddesi uyarınca ıslah ve karşı tarafın açık muvafakatı hükümleri saklı kalmak kaydı ile iddia ve savunmalarını genişletemeyeceği yahut değistiremeyecekleri hususları tebligat yerine kain olmak üzere davalı FATMA ÖNLER'e İLANEN tebliğ olunur.