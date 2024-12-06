Yayınlanma: 06.12.2024 - 00:01

T.C. GAZİANTEP 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/1076 Esas

Mahkememizin 2023/1076 Esas sayılı dosyasında davalıya duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; "Duruşmanız 07/02/2025 günü saat 09:35'te olupDuruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz hakkınızın olmadığı ve tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği" hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

DAVALI: ERDEM ÇEVİK - 39907316570 - Göçmen Köy MilenisYavuzeli/ GAZİANTEP