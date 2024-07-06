T.C. GAZİANTEP 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/673 Esas

30/06/2024

Davacı, FATMA HASAN ileDavalı , SEMİ FREÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davacı Fatma Hasan tarafından davalı Semi Freç aleyhine açılan boşanma davasında davacının bilinen ve tespit olunan tüm adreslerine çıkarılan tebligatların tebliğ edilmeden iade edilmesi ve yapılan araştırmalar sonucu adresinin tespit edilememesi neticesinde davacıya ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.Davacının 09/08/2023 tarihli dava dilekçesi ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı Semi Freç aleyhine boşanma davası açtığı; müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesini ve boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İş bu ilan metninin tebliğinden itibaren iki hafta kesin süre içerisinde cevaplarınızı ve varsa delillerinizi bildirmeniz hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 30/06/2024

İLGİLİ KİŞİ: FATMA HASAN -BEKIR ve FEYRUZA oğlu/kızı, 02/11/2003 dogumlu,