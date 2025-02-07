Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. GAZİANTEP 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2023/656 Esas

DAVALI: BATUM ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ İsmetiye Mah. Sütcü İmam Sk. Danışmanlar İş Merkezi Apt. No:4/204 Battalgazi/ MALATYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun 6100 sayılı HMK m.280 hükmü gereğince tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda özetle; davacı tarafından toplam 543.115,29-TL ödeme yapıldığı ödenmesi gereken miktarın 541.773,26-TL olacağı, Davacı tarafından ödenmesi gerekenden daha az ödeme yapılarak kapatılan icra dosyaları rücuya Esas olarak dikkate alındığında ise rücu edilebilecek miktar 541.197,37-TL olacağı hesaplanmıştır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.