Yayınlanma: 23 Ağustos 2023

T.C. GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas : 2022/1562

Gaziantep ili Yavuzeli ilçesi Göçmez mah/köy 11 cilt no, 9 hane no, bsn 91 sırada nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Zöhre oğlu 01/03/1961 dogumlu Mehmet Ali YILDIRIM'ın 1993 yılından beritüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar da sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığı nedenleriyle gaipliğine karar verilmesi talebiyle Mahkememize başvurulduğu anlaşılmakla; sağ olduğu takdirde Mehmet Ali YILDIRIM'ın veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Mahkememizin 2022/1562 Esas sayılı dosyasına başvurmaları veya beyanda bulunmaları, başvuru bulunmadığı takdirdeadı geçenin gaipliğe karar verileceği TMK 'nın 33. Maddesi gereğince 1. kez ilan olunur.