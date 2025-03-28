Yayınlanma: 28.03.2025 - 00:01

T.C. GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas: 2024/1078 Esas

Mahkememizde görülmekte olan, Mirasçılık Belgesi İstemli davasının ara kararı gereğince; Aşağıda bilgileri yazılı miras bırakanının mirasının devlete geçme hükmüne istinaden T.M.K'nın 594. maddesi gereğince "Miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, Sulh Hâkimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır. İlan süresinde kimse başvurmazsa ve Sulh Hâkimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras Devlete geçer. " hükmü gereğince; Mahkememiz dosyasında Muris Mahmut oğlu, 1327 doğumlu, Naci Dai ile ilgili mirasçı sıfatı olan ilgililerin ikinci ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Mahkememiz dosyasına başvurması, belirtilen süre içinde başvurulmadığı takdirde mirasın Devlet Hazinesine geçeceği hususu 1. kez ilan olunur.