T.C. GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/787 Esas

DAVALI: YALÇIN YORULMAZ 148*****242

Davacı tarafından aleyhinize mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sırasında belirtilen adresinize çıkartılan tebligatların iade edilmesi nedeniyle yargılama sonucu verilen gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu kapsamda;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

1- Davanın KABULÜNE ;

2- İzmir İli,Tire İlçesi, Akçaşehir Köyü/mah. Cilt No: 61, Hane No: 3 BSN: 76'de nüfusa kayıtlı, Cemal ve Nurgül'den olma,02/10/1984 Bahçedoğumlu 26786635014 T.C. Kimlik numaralı önceki soyadı Köksal olan davacı BELGİN YORULMAZ ile aynı yer BSN : 62de nüfusa kayıtlı olma Duran ve Güler'den olma 10/06/1988 Tire doğumlu 148*****242 T.C. Kimlik numaralı davalı YALÇIN YORULMAZ'ın TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

3-Tarafların müşterek çocukları 14/09/2019 doğumlu Toprak Cemal Yorulmaz'ınvelayetinindavacıanneyeverilmesine, davalı babaile kişisel ilişki kurulmasına,velayet kararının tedbiren uygulanmasına

4- Davalı babanın müşterek çocuğunu her ayın 1.CUMARTESİ sabah saat 10.00 ile aynı gün akşam 16.00 saatleri arasında, DİNİ BAYRAMLARIN 2.günü aynı saatler arasındayanına almak suretiylegörmesine, baba ile çocuk arasındaki şahsi ilişkinin bu şekilde tesisine,

5- Tarafların müşterek çocuğu Toprak Cemal lehine takdir edilen aylık 1250 TL tedbir nafakasının karar tarihinden itibaren aylık 2000 TL tedbir nafakası olarak devamına, kararın kesinleşmesinden itibaren aylık 2000 TL iştirak nafakasının davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, belirlenen nafakanın her yıl TÜİK tarafından ilan edilen ÜFE oranında arttırılmasına,

6- Davacı kadın lehine takdir edilen aylık 750 TL tedbir nafakasının karar tarihinden itibaren aylık 1000 TL tedbir nafakası olarak devamına, kararın kesinleşmesinden itibaren aylık 1000 TL yoksulluk nafakasının davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, belirlenen nafakanın her yıl TÜİK tarafından ilan edilen ÜFE oranında arttırılmasına,

7- Davacı kadının TMK 174/1 maddesi uyarınca maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 50.000 TL maddi tazminatın kararın kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine fazlaya ilişkin istemin reddine,

8- Davacı kadının TMK 174/2 maddesi uyarınca manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 50.000 TL manevi tazminatın kararın kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine fazlaya ilişkin istemin reddine,

9- Davacı kadının müşterek çocuğun soyadının kadının kızlık soyadı ile değiştirilmesi talebinin ayrı bir dava konusu olması nedeni ile talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

10- Yapılan yargılama giderlerinin davalı Yalçın YORULMAZ üzerinde bırakılmasına,

11- Harçlar kanunu uyarınca dava açılırken alınması gereken 269,85 TL peşin ve 269,85 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 539,70 TL harcın davalı Yalçın YORULMAZ'dan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

12- Resmi ödenekten karşılanan 10 adet fiziki tebligat bedeli olan 870,00 TL, 3 adet elektronik tebligat bedeli olan 30,00 TL, 1 adet KEP ücreti olan 1,75 TL, 1 adet ilanen tebligat bedeli olan 15.104,00 TL ve 1 adet ATGV araç ücreti olan 200,00 TL olmak üzere toplamda 16.205,75 TL'nin davalı Yalçın YORULMAZ'dan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

13- Davacı Belgin YORULMAZ kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalı Yalçın YORULMAZ'dan alınarak davacı Belgin YORULMAZ'a verilmesine,

Dair; davacı, davacı vekilinin yüzlerine karşı, davalı tarafın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, verilen karar tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 23/11/2023