T.C. GAZİANTEP 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.03.2024 - 00:00

Sayı: E.80758343-2023/538-Ceza Dava Dosyası

06.03.2024

Konu: İLAN

Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesince 25/10/2023 tarih ve 2023/538 Esas 20223/459 Karar sayılı ilamı ile Sanıklar Cuma Aktaş ve Mahir Diken hakkında müşteki Mustafa El Abit 'eyönelik "Serbest Meslek Sabihi Kişilerin Dolandırıcılığı" suçundankamu davası açılmış ise de,

1- Sanıklar Cuma Aktaş ve Mahir Diken'in üzerine atılı eylemin TCK'nun 157 maddesinde düzenlenen "Dolandırıcılık" suçunu oluşturduğu bu suçla ilgili yargılama yapma görevinin Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla, CMK. 4 vd. maddesi gereğince mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2- Sanıklar Cuma Aktaş ve Mahir Diken'inhakkında TCK'nun 157 maddesi gereği yargılama yapılmak üzere dosyanın yetkili ve görevli Gaziantep Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,3-Sanık Cuma Aktaş hakkında CMK'nın 109/3-a ve 109/3-b maddeleri uyarınca verilen adli kontrol tedbirinin AYNEN DEVAMINA, kararı verildiği,Gerekçelikararın Abdullah ve Dibe oğlu 01/02/1990doğumlu Halep/Suriye nüfusuna kayıtlı olan Müşteki MUSTAFA EL ABİT'in adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK' nun 291.maddesi gereğince takip edilen 7 güniçerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Gaziantep 6.Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere; belirtilen şekilde ve sürede itiraz yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği tebliğ olunur.