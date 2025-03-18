Yayınlanma: 18.03.2025 - 00:01

T.C. GAZİANTEP 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.80758343-2024/593-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizce sanık Batuhan ATAN hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçunu işlediğinin sübut bulması nedeni ilesonuç olarak sanığın 12 YIL 6 AY hapis ve 25.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, gerekçelikararın Muzaffer ve Belgin oğlu, 16/12/1998 Şahinbey doğumlu, Gaziantep, Şahinbey, Delbes mah/köy nüfusunda kayıtlı olan sanık Batuhan ATAN'ın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMK' nun 273/1. maddesi uyarınca takip eden 2 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edebileceği, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 13/03/2025