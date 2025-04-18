Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:01

T.C. GAZİANTEP 5. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2020/366 Esas

KARAR NO: 2025/28

Davacı tarafından davalı BASİL BİLAS aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Gerekçeli karar evrakına ilişkin adresinize çıkartılan tebligatların iade edilmesi nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1- Davanın REDDİNE,

2- Yargılama harç ve giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına,

3- Dosyaya adli yardımlı olarak bakıldığından alınması gerekli 615,40 TL başvuru harcı ile 615,40 TL peşin harç toplamı 1.230,80 TL harç ile 17.677,77 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 18.908,57 TL masrafın davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

4- Karar kesinleştiği takdirde yeteri kadar suretinin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine, Dair davacı vekilinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesi aracılığı ile gönderilmek üzereGaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinafkanun yolu açık olmak üzere verilen karar davalı tarafa tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/01/2025