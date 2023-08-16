T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16 Ağustos 2023

Sayı: 2023/1039 Esas 11/08/2023

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen 43405195292 T.C. kimlik numaralıRABİYE ATEŞ'in sağ olup olmadığı hususunda bilgisi bulunanların mahkememize başvurması amacıyla ilanen tebliğe karar verilmiş olup;Gaipliği istenen 43405195292 T.C. kimlik numaralı Rabiye Ateş'in 2000 yılından bu yana kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığından sağ olduğu takdirde Rabiye Ateş'i tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.

GAİP: RABİYE ATEŞ - 43405195292 GAZİANTEP ili, MERKEZ ilçesi, ÇIKSORUT mah/köy, 6 Cilt, 725 Aile sıra no, 2 sırada nüfusa kayıtlı, HACİ ve HATİCE oğlu/kızı, 15/05/1975 dogumlu,