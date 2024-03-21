T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.03.2024 - 00:00

Sayı: 2021/148 Esas

08/03/2024

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Davacıvekili tarafından açılan Miras bırakanÖKKEŞ ERALP'ın mirasçılıkbelgesini almak ve mirasçısı olup olmadığını tespit etmek amacıyla TMK 594. Maddesi uyarınca murisin mirasçılarının, hak sahiplerinin tespit ve mahkememize başvurularının sağlanması için ilan yapılmasına karar verilmiş olup ÖKKEŞ ERALP'ın (1328doğumlu) mirasçılarının bu ilanın yapıldığı tarihtenen geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri , aksi halde hiç bir mirasçının başvurmaması halinde ÖKKEŞ Eralp'ın mirasının davacılara geçeceği ihtar olunur.