T.C. GAZİANTEP 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

Yayınlanma: 12 Nisan 2023

Sayı : 2019/493-Ceza Dava Dosyası 07.04.2023

İLAN

Gaziantep 7. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Fatma oğlu, 1997 Halepdoğumlu olan sanık CEMİL İSMAİL (T.C Kimlik No: 99002740854) hakkında SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20.09.2022 tarihli, 2019/493 esas, 2022/671 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK' nun 291. maddesi gereğince takip edilen 7 günlük süre içerisindemahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesinde istinaf incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.