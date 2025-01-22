T.C. GAZİANTEP 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.01.2025 - 00:01

T.C. GAZİANTEP 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/1191 Esas 16/01/2025

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen 71713038246 TC nolu Çiğdem Gürses'in sağ olup olmadığı hususunda bilgisi bulunanların mahkememize başvurması amacıyla ilanen tebliğe karar verilmiş olup;Gaipliği istenen 71713038246 TC nolu Çiğdem Gürses'in kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü hususunda bir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde Çiğdem Gürses'in bizzat veya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.

NOT: duruşma 02/07/2025 tarih saat: 09:00' da olacaktır.