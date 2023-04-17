T.C. GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5.HUKUK DAİRESİ İLAN

Yayınlanma: 17 Nisan 2023

ESAS NO : 2022/234828/03/2023

KARAR NO : 2022/2995 Karar

DAVACI : Devlet Su İşleri Müdürlüğü

DAVALI : AHMET TOSUN - T.C.No: 495*****720

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil davası nedeniyle;

Yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresine ulaşılmayan yukarıda bilgileri yazılı davalı Ahmet Tosun'a 7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve devamı maddeleri uyarınca Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin gerekçeli kararının ve davacı temyiz başvuru dilekçelerinin ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

DAVACI DSİ VEKİLİNİN 22/12/2022 TARİHLİ TEMYİZ DİLEKÇELERİ ÖZETİ:

Taşınmazın metrekare fiyatının çok yüksek hesaplandığı, emsal taşınmazın daha değerli olduğu, değer artırıcı unsurların bulunmadığı iddialarını ileri sürerek Dairemiz kararının temyiz incelemesi sonucunda lehlerine bozulmasını talep etmiştir.

G.ANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİNİN GEREKÇELİ KARAR ÖZETİ:

Davacı idare vekilininistinaf başvurusununkısmen kabulü ile, Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin2017/201 Esas- 2019/134 Karar sayılıkararının kaldırılarak Dairemizce HMK’nın 353/1-b-3 bendi gereğince esas hakkında yeniden hüküm kurulmasına,

1-Açılan davanın KABULÜNE,

Dava konusu Batman ili, Hasankeyfilçesi, Hasankeyf Mahallesi, 320parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının davalının hissesi oranında iptali ile İPTALİ ile davacı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya TESCİLİNE ve baraj gölü sahası içerisinde kalması sebebiyle 3402 sayılı Kanun md. 16/C uyarınca tapudan TERKİNİNE,

2-Dava konusu Batman ili, Hasankeyfilçesi, Hasankeyf Mahallesi, 320parsel sayılı taşınmazın davalının hissesine isabet eden kamulaştırmabedelinin31.146,22-TLTESPİTİNE,

3-a)Davacı idare tarafından takdir edilen 13.300- TL lik kısmının (Batman 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/201 esas 2019/134 karar sayılı kararıyla birlikte hak sahiplerine derhal ödenmesine karar verildiği nazara alınarak ödenmemiş ise mükerrer ödemeye sebebiyet verilmeyecek şekilde) tapu kaydındaki payı oranında peşin ve nakit olarak derhal ödenmesine,

b) Tespit edilen kamulaştırma bedeli ile idare tarafından takdir edilen bedel arasındaki fark olan ve Batman 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/201 esas 2019/134 karar sayılı kararıyla 3'er aylık vadeli hesapta nemalandırılmasına karar verilen 17.846,22 TL fark kamulaştırma bedelininAnayasa Mahkemesi'nin 27/11/2020 tarih ve 31317 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/104 esas ve 2020/39 karar sayılı kararı gereğince hükmün kesinleşmesi beklenmeksizinüçer aylık vadeli hesaptaişlemiştüm nemasıyla birlikte davalıya derhal ÖDENMESİNE, bu hususta ilgili banka müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

4-Davanın 4 ay içerisinde sonuçlandırılmaması nedeniyle,2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesine 6459 sayılı Kanununun 6.maddesi ile eklenen 9.fıkrası uyarınca kamulaştırma bedelinin 13.300-TL'sine dördüncü ayın bitim tarihi olan 08/08/2017 tarihindenilk derece mahkemesinin karar tarihi olan 02/05/2019 tarihine kadar, 17.846,22-TL'sine 08/08/2017 tarihinden Gaziantep BAM 5.Hukuk Dairesinin karar tarihi olan 25/11/2022 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine, işlemiş faizin davacıdan alınıp davalıya ödenmesine,

5-Davacı kurum tarafından fazladan bloke edilen 26.057,47 -TL nin davalıya herhangi bir ödeme yapılmaksızın davacı kuruma iadesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 6100 Hukuk Muhakemeleri kanunun 7035 sayılı Yasa ile değişik 361.maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta süre içinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 31. maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra iş bu ilanın adı geçene (Ahmet TOSUN'a) tebliğinin yapılmış sayılacağı ve tebliğ edilme tarihinden itibaren yasal süresi içinde karara karşı yukarıda belirtilen yasa yollarına başvurmadığı takdirde kararın adı geçen davalı yönünden kesinleşeceği ya da diğer işlemlerin yapılmasına devam edileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.