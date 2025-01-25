T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 25.01.2025 - 00:01

T.C. GAZİANTEP 22/01/2025 İCRA DAİRESİ

2021/4 İFLAS

GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İFLASIN KAPATILMASINA İLİŞKİN İLAN

MÜFLİS : FORDER DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3250183028 Vergi Nolu,

Sacır Mahallesi 147074 Cad. No: 73/1Şehitkamil/G.Antep

Yukarıda belirtilen müflis hakkında verilmiş olan iflasın Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/952 Esas, 2024/1098 Karar ve 26/12/2024 tarihli sayılı ilamı ile İcra ve İflas Kanunu'nun 254. maddesi gereği KAPATILMASINA karar verilmiştir.

İflasın kapatılmasına ilişkin ilam incelenmek üzere dosyada hazır bulundurulmakta olduğu ilanen tebliğ olunur.