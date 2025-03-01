T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 01.03.2025 - 00:01

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ'NDEN

2019/5 İFLAS

GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN



İFLASIN KAPATILMASINA İLİŞKİN İLAN MÜFLİS: İLERİ KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 4710026870 Vergi Nolu,3. OSB Mehmet Batallı Blv 22 Nolu Cad. No: 6/A Başpınar Şehitkamil/G.ANTEP

Yukarıda belirtilen müflis hakkında verilmiş olan iflasın Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/1015 Esas, 2025/91 Karar ve 30/01/2025 tarihli sayılı ilamı ile İcra ve İflas Kanunu'nun 254. maddesi gereği KAPATILMASINA karar verilmiştir.

İflasın kapatılmasına ilişkin ilam incelenmek üzere dosyada hazır bulundurulmakta olduğu ilanen tebliğ olunur. 26/02/2025