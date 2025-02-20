Yayınlanma: 20.02.2025 - 00:01

T.C. GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/91 Esas 17.02.2025

Konu: İLAN METNİ

Gaziantep Kadastro Mahkemesinin 2022/91 Esas sayılı dosyasında;

Gaziantep Kadastro Mahkemesinin 2015/93 Esas - 2017/137 Karar sayılı ilamı, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2021/6026 Esas - 2021/10275 Karar sayılı ilamına istinaden bozulmuş ve dava mahkememiz 2022/91 Esas sırasına kaydedilmiş olup duruşma tarihi 22/05/2025 günü saat 09:30'dur.

Mehmet ve Hayriye kızı, 1976 doğumlu Nazlı Kınalıgil'in tüm aramalara rağmen adresi tespit edilememiştir.

Duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.