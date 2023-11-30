T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2022/531 Esas
KARAR NO: 2022/874
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/05/2022 tarihli ilamı ile 820 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Nizami ve Fatima 01/02/1980 doğumlu, KAMILA SADIKOVA adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 27.11.2023
#ilangovtr Basın No: ILN01941341