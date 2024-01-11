Yayınlanma: 11 Ocak 2024

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2021/884 Esas

KARAR NO : 2023/1899

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/11/2023 tarihli ilamı ile 2000 TL ADLİ PARA, 20 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Abdelmohssen ve Mahrusa1984 doğumlu,EMAD ABDELMOHSSEN MOHAMED AMMER adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 28.12.2023