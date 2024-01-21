T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2019/766 Esas

KARAR NO: 2020/825

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/10/2020 tarihli ilamı ile 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mohamed ve Zeynep01/01/1975 doğumlu,HEND MOHAMED ELSAYED ABDALLA adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar / itiraz dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 09.01.2024