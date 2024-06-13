T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2021/1755 Esas
KARAR NO: 2023/759
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/04/2023 tarihli ilamı ile 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS, 28100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Jafar ve Zahra 15/06/1999 doğumlu REZA ARVISH - Sıroos oğlu, 21/03/1974 doğumlu MAHROOZ NIAPARAST - Farıborz ve Zeynep oğlu, 10/01/1989 doğumlu RASHID GHARISHVANDI ABRAKI'nin adresleri tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 03.05.2024
#ilangovtr Basın No: ILN02047068