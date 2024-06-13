T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2019/818 Esas

KARAR NO: 2023/369

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/02/2023 tarihli ilamı ile 2500 TL ADLİ PARA, 3000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Tofıq ve Cemile 17/06/1967 doğumlu, NARGIZ HAJIYEVA adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 03.05.2024