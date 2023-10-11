T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11 Ekim 2023

Sayı: 2023/382 Esas

Mahkememizce verilen 08/09/2023 tarih, 2023/382 Esas, 2023/389 Karar sayılı ilam ile, Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Camikebir Mah/Köyü, C:1, H:40, BSN:35'de nüfusa kayıtlı, Bekir ve Fatma'dan olma, 07/04/19** doğumlu, 277*****890 T.C. kimlik numaralı Emine Topal'ın nüfus kayıtlarında Emine olan adının " Emine Toprak " olarak düzeltilmesine ve düzeltilmiş şekli ile tesciline karar verilmiştir.

İlan olunur. 06/10/2023