T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.04.2024 - 00:00

Sayı: 2021/558 Esas

Orta Mahalle, İbrahimağa Cad., Anadolu Sokak, No:5/A Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde bulunan VETON İBRAHİMİ'nin bildirilen adresine çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği ve adres araştırmasına rağmen adresi de tespit edilemediğinden, "Mahkememizin 2021/558 Esas, 2023/306 Karar, 23/06/2023 tarihli kararı ile,

HÜKÜM:

1- Mahkememizin iş bu dosyası ile İzmir 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/379 Esas sayılı dosyası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu, dosyalardan birisi hakkında verilecek kararın diğerini etkileyeceği, yargılamanın birlikte yürütülmesi usul ekonomisine uygun düştüğü anlaşıldığından, mahkememizin iş bu dosyasının İzmir 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/379 Esas sayılı dosyası ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

2- Mahkememiz esas sırasının birleştirme hususu şerh düşülerek kapatılmasına,

3- Yargılama gideri ve sair hususuların birleştirilen dosyada değerlendirilmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda nihai kararla birlikte kanun yolu açık olmak üzere " verilen karar davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/04/2024