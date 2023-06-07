T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayınlanma: 07 Haziran 2023

DOSYA NO: 2020/222

KARAR NO: 2023/5

SANIK: MUKALENGE NGOIE ALLYDA, 31/03/1989 DEMOKRATİK KONGO doğumlu, Katip Kasım Mah Besikc No:13/C Kapı No:40 Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ: Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ / SAATİ: 18/01/2020 -

SUÇ YERİ: İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA

KARAR TARİHİ: 09/01/2023

KARAR ÖZETİ: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılıilamı ilemaddesi gereğince hakkında söz konusu kararın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı, Türkiye adresi itibariyle de tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla;Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İtirazedilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 02/06/2023