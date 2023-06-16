T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16 Haziran 2023

DOSYA NO: .55043207-2021/299

KARAR NO: 2022/18

MÜŞTEKİ: EMCED ALSAID,Sultançiftliği Mah. 200/1 Sokak No 9 İç Kapı No 1 Sultangazi / İSTANBUL adresinde oturur.

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/01/2022tarihli gerekçeli kararın MağdurEmced ALSAID'ın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, adres araştırmasından bir sonuç alınamadığı, Türkiye adresi itibariyle de tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla;Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesiilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinafedilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 14/06/2023