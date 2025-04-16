Yayınlanma: 16.04.2025 - 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/767 Esas

DAVALI: MUSTAFA TURAN Çobançesme Mh. E-5 Karayolu Cd Ahmet Haşim Sk. No: 85 34000 Bahçelievler/ İSTANBUL

Davacı, FATMA TURAN ile Davalı, MUSTAFA TURAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle; 30/04/2025 günü ve saat 13:15'te ÖN İNCELEME DURUŞMASINA katılmadığı takdirde, dosyanın işlemden kaldırılacağı veya yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve tebliğden itibaren İKİ HAFTALIK SÜRE İÇERİSİNDE 7251 S.K. İle DEĞİŞİK HMK'NUN 139/1 MADDESİ GEREĞİNCE DELİLLLERE İLİŞKİN VERİLEN KARARLARI YERİNE GETİRMESİ HUSUSU işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonraön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere davalı Mustafa TURAN'a İLANEN TEBLİĞ olunur.12/03/2025